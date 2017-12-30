Merve Çınar’dan ‘Taş Gibi’ sergi

Burak Topaloğlu’na ait Daytona Cafe’de açılan sergide Merve Çınar’ın farklı teknikler uygulayarak birer sanat eserine dönüştürdüğü yaklaşık 80 doğal taş sergileniyor. 5 yıl önce bahçedeki çakıl taşlarını boyayarak bu yolculuğa başladığını dile getiren Merve Çınar, “Önceleri topladığım doğal taşlarla çalışıyordum. Ama ilerleyen zamanlarda özellikle instagram hesabımdan gelen özel siparişler nedeniyle kişiye özel eserler üretmek için özel taşlarla çalışmaya başladım” diye konuştu.