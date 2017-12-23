Mesir festivali’ne 2 milyon 200 TL bütçe
Bu yıl 24-29 Nisan’da kutlanacak 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için Büyükşehir Belediyesi 2 milyon TL, Şehzadeler Belediyesi ise 200 bin TL’lik bütçe ayırdı.
UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesinde yer alan ve 2018 yılında 478. kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu için Festival Komitesi kolları sıvadı.
Festival protokolünü imzalayan komite adına söz alan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, festival hakkında bilgi verdi. İmza töreninde konuşan Manisa-Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise festivalde 6 ton mesir macununun saçılacağını belirterek, “Dernek olarak üstümüze düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu yıl 6 ton mesir macunu hazırlanacak. Son saçım finali Manisalılar çok önemli. Bizim dışımızda 50-60 bin kişi toplanıyor. Geleneğe en yakın mesiri bu sene de yapacağız” diye konuştu.
BİZE DÜŞEN GELENEĞİ YAŞATMAKTIR
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise «Manisa için mesir macunu bir değerdir. Şehrimizin tanıtımına sayısız katkılarının olduğunu görüyoruz. 478 yıllık bir gelenek. UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesine de eklendi. Bu ne kadar merhamet medeniyeti inşa ettiğimizin göstergesidir. Bize düşen de ecdadımızdan bugüne kadar gelmiş böylesine anlamlı güzel bir geleneği daha güçlü şekilde yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarabilmektir» ifadelerini kullandı.
ŞEHRE KATMA DEĞER GETİRİYOR
Festivalle ilgili son durum hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise festival kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon TL ve Şehzadeler Belediyesinden ise 200 bin TL’lik bütçe ayrıldığını söyledi. Başkan Ergün, “Amacımız Manisa’nın tanıtımı, esnafına, halkına, şehrine katma değer kazandırabilmek ve Manisa’yı da en iyi şekilde tanıtabilmek. Bu sene 53 ülke, 15 kardeş şehir ve 4 kültür anlaşmamız olan şehir temsilcileri için ilgili komite davetlerini tamamladı” dedi.
ASLINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Festivalin aslına uygun şekilde yaşatılmasını hedeflediklerini söyleyen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, “Şehrin kişiliğini, karakterini, ruhunu sembolik de olsa ifade eden kısaca Manisa’nın en büyük, en önemli tanıtım marka değeri mesir ve mesirin saçma merasimidir. Bu vesilesiyle sadece Manisa’nın tanıtılmasını değil, tüm değerlerimizi mümkün olabildiğince aslına uygun ihya edebilmeyi hedefliyoruz” dedi. 21 Mart 2018 tarihinde Nevruz Bayramı ve Karma töreni düzenlenirken, 24-29 Nisan tarihleri arasında festival etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 29 Nisan 2018 Pazar günü ise Sultan Cami ve kubbelerinden 6 ton Mesir Macunu saçılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.