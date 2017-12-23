Mesir festivali’ne 2 milyon 200 TL bütçe

UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesinde yer alan ve 2018 yılında 478. kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu için Festival Komitesi kolları sıvadı.

Festival protokolünü imzalayan komite adına söz alan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, festival hakkında bilgi verdi. İmza töreninde konuşan Manisa-Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ise festivalde 6 ton mesir macununun saçılacağını belirterek, “Dernek olarak üstümüze düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu yıl 6 ton mesir macunu hazırlanacak. Son saçım finali Manisalılar çok önemli. Bizim dışımızda 50-60 bin kişi toplanıyor. Geleneğe en yakın mesiri bu sene de yapacağız” diye konuştu.

BİZE DÜŞEN GELENEĞİ YAŞATMAKTIR

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise «Manisa için mesir macunu bir değerdir. Şehrimizin tanıtımına sayısız katkılarının olduğunu görüyoruz. 478 yıllık bir gelenek. UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesine de eklendi. Bu ne kadar merhamet medeniyeti inşa ettiğimizin göstergesidir. Bize düşen de ecdadımızdan bugüne kadar gelmiş böylesine anlamlı güzel bir geleneği daha güçlü şekilde yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarabilmektir» ifadelerini kullandı.

ŞEHRE KATMA DEĞER GETİRİYOR

Festivalle ilgili son durum hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise festival kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon TL ve Şehzadeler Belediyesinden ise 200 bin TL’lik bütçe ayrıldığını söyledi. Başkan Ergün, “Amacımız Manisa’nın tanıtımı, esnafına, halkına, şehrine katma değer kazandırabilmek ve Manisa’yı da en iyi şekilde tanıtabilmek. Bu sene 53 ülke, 15 kardeş şehir ve 4 kültür anlaşmamız olan şehir temsilcileri için ilgili komite davetlerini tamamladı” dedi.