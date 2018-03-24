Mesir Macunu Festivali öncesi renkli görüntüler

NESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 478’incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı. Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı.

EZİLME TEHLİKESİ OLDU

Evlerinden getirdikleri cezve, bardak, tabak ve poşetlere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı Mesir Macunu’ndan almak isteyen vatandaşlar ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Her yerleri Mesir Macunu’na bulanan vatandaşların mutluluğu ise yüzlerinden okunurken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin karma töreni kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan faytonu çeken atın kalabalıktan ürkerek huysuzlanmasıyla birlikte ortalık karıştı. Kortejin trafiğini yönlendirmeye çalışan Trafik polisleri ve zabıtalar olay karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Huysuzluğunu arttıran at şehzadelerin içinde bulunduğu faytonu cadde üzerinden döndürmesiyle birlikte yürekli ağza getirdi.

HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Huysuz atını kontrol etmeye çalışan sahibi Aladdin Kemahlıoğlu ise yüzünden yaralandı. Şehzadeler, İzmir Caddesi’nden Mesirin karılacağı Bimarhaneye uzanan yolun diğer kalan tarafını yaya olarak tamamladılar. Huysuzlanan atın sahibi Aladdin Kemahlıoğlu ise “4 yıllık tay. Bana yeni geldi ilk kez böylesi bir törene çıktı. Sanırım çok kalabalık onun canını sıktı. Manisalılardan ve şehzadelerden özür diliyorum” dedi.