MESOB’dan Başkan Ergün’e ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, yeni yılın Manisa esnafına bol kazançlar getirmesini temenni etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yılın Manisa esnafına bol kazançlar getirmesini temenni ederek, “Yeni yıl inşallah hepimize hayırlar getirir” dedi.

ŞEHİR İÇİN EL ELE

2018’in Manisa’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını ve huzur getirmesini dileyen MESOB Başkanı Hasan Geriter de, “Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Bugün, yeni yılda Manisa’yı nasıl daha güzel yapabiliriz bunları konuşmaya ve bizdeki bazı küçük sıkıntıları sizlerle paylaşmaya geldik” diye konuştu.