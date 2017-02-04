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Milas-Bodrum Havalimanı’na yeni başmüdür

Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğüne Kemal Daştan atandı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü görevinde değişiklik yaşandı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak tarafından yapılan görev değişiklikleriyle, kurum bünyesindeki çok sayıda yöneticinin yeri değiştirildi.

Bir süre önce Vedat Atabek’in emekliliği nedeniyle boşalan Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü görevini vekaleten Hasan Tosun yürütüyordu. Genel müdürlük yazısıyla Muş Havalimanı Müdürü Kemal Daştan, Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü görevine getirildi. Daştan’ın önümüzdeki günlerde ilçedeki görevine başlaması bekleniyor. Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünü vekaleten yürüten Tosun’un da müdür yardımcılığı görevini sürdüreceği öğrenildi.

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