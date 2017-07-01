Milletvekili Özdağ’dan şehit ailelerine ziyaret

Özdağ, PKK’nın 10-15 emperyalist devletin adına vekaleten dövüşen taşeron bir örgüt olduğunu ileri sürerek, Kürtlerin ve Müslümanların sözcüsü olamayacağını kaydetti. Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli’de Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi programlara katılan ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Şehit Hava Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Ersoy ve Jandarma Er Ali Suyabatmaz’ın ailelerini ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledi.

Türkiye büyük ve güçlü bir devlet

Türkiye’nin büyümesini istemeyen emperyalist egemen güçlerin taşeron olarak terör örgütlerini kullandığını kaydeden Özdağ, “Onlar istiyorlar ki Türkiye’yi meşgul edelim, özerklik teraneleri, Kürdistan teraneleriyle ortalığı kana bulamak, bölmek istiyorlar. Terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edilerek bu terör örgütlerinin üstesinden gelinecek. Türkiye büyük ve güçlü bir devlet. Zaten Kürt kardeşlerimiz, Türkmen, Arap, Azeri kardeşlerimiz rahatsız bu işlerden. O bölgede ayrı bir özerklik kurmaları mümkün değil. Türkiye bir bütün. Bu uğurda hepimiz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet olarak. Ezanımız susmayacak, bayrağımız da inmeyecek. PKK ile mücadele devam etmelidir. Her türlü AB standartlarının üzerinde dahi biz haklar verdik. Bir Türk’ün olduğu ama bir Kürt’ün olamadığı bir şey söylesinler. Tüccar mı olamıyorlar, kaymakam mı olamıyorlar, bakan mı olamıyorlar, başbakan mı olamıyorlar, belediye başkanı mı olamıyorlar, ne olamıyorlar? Burada mesele Kürt-Türk meselesi değil. Mesele Türkiye’nin kalkınma hamlelerini dumura uğratmak. Bu nedenle PKK terör örgütünü bizim başımıza bir sarmal olarak getirdiler. Son zamanlarda ciddi bir mücadele veriyoruz. Çözüm süreci doğruydu, elbette bunun metodu konuşulabilir. Üslubu konuşulabilir. Çözüm sürecini devletin zafiyeti olarak değerlendirdiler. Daha sonra da devrimci halk savaşını başlatıyoruz dediler. Çözüm sürecini askıya alıyoruz, özerk bölgeler ilan ediyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti devleti gök kubbeyi başlarına yıktı. Devlet vatandaşına karşı güvercin, teröriste karşı şahin” diye konuştu.l MANİSA

FETÖ tehlikeli ve sinsi bir örgüt

FETÖ’nün Dünyanın en tehlikeli ve sinsi terör örgütü olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Darbecilerle ve örgüt ayağıyla mutlaka mücadele etmeliyiz. Burada cemaat saikıyla girenlerle, örgüt saikıyla girenler ayırt edilmelidir. Darbeyi yapanlar belli. Örgüt olarak buraya 1969 yılından beri devleti ele geçirmek amacıyla girenler de belli. FETÖ sadece Türkiye’de cumhuriyet tarihinin en büyük örgütü değil, dünyanın en büyük örgütü terör örgütüdür” dedi.