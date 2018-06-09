Milli mücadele yolunu tamamladılar

19 Mayıs 1919-23 Nisan 1920 tarihleri arasında geçen sürece sahne olan Samsun-Havza-Amasya-Erzurum-Sivas- Ankara’ya giden öğrenciler birçok müze ve tarihi yeri gezdi.. Bu önemli süreci sadece kitaplardan değil; yaşandığı atmosferi gezerek öğrenmenin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu belirten öğrenciler, projeye destek veren Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı’ya teşekkür etti.

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Öğrenciler geziden döndükten sonra Okul Müdürü Muhammet Emin Aktaş ile birlikte Başkan Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. Öğrencilerin Gençler Ata’nın İzinde Milli Mücadele Yolunda” projesinin gençlerin tarihlerini öğrenmeleri adına çok önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Bakıcı; “Mustafa Kemal’in hangi koşullarda Milli Mücadele’yi başlattığını, hazırlık aşamasının hangi zor koşullardan geçtiğini yerinde gözlemlediniz; tespitler yaptınız. Mustafa Kemal Atatürk geleceği her zaman gençlerde gören bir liderdir. Bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir” dedi. Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Emin Aktaş ise Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’ya teşekkür ederek; “Bize verdiğiniz destekle 15 öğrencimiz tarihini bilen, cumhuriyet bilincine sahip, vatanını milletini seven bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem arz eden bu projeyi gerçekleştirebildik” ifadelerini kullandı.