Milyonluk evlere komşu çadırda yaşam

Toprağın üstünde yatıp kalkan ve sadece hava sıcaklığının daha yüksek olmasından dolayı Manisa’yı seçen göçebe aileler, çocukları ile birlikte yaşam savaşı veriyor. Aileleri ile birlikte kış şartlarında çadırda kalan yaşları 3 ila 11 arasında değişen 9 çocuk da, zorluklara aldırmadan oyun oynuyor. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıklarını anlatan Musa Güldiken, memleketlerinin Denizli olduğunu ancak orada iş bulamadıkları için Türkiye’nin birçok yerini gezdiklerini söyledi. Portakal, çay, fındık, karpuz, patates toplamak için il il dolaşıp para kazanmaya çalıştıklarını belirten Güldiken, “İş olursa gidiyoruz, iş olmazsa bekliyoruz. Ağustos ayında Karadeniz’e fındık toplamaya çay toplamaya gidiyoruz. Mevsimlik işlerle uğraşıyoruz. Adana Çukurova’da pamuk, karpuz, Gümüşhane’de patates topluyoruz. Şimdi her yerde kar soğuk var. Karın kalkmasını, soğukların geçmesini bekliyoruz. Burada hava diğer illere göre daha sıcak, onun için buraya geldik. Kar soğuk kalktığı zaman da çalışmaya başlıyoruz” diye konuştu.

ANTALYA YOLU GÖRÜNDÜ

Kış şartlarında çadırda yaşamın çok zor olduğunu ve geceleri çok üşüdüklerini dile getiren Güldiken, başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Çocukların da düzenli olarak okula gidemediğini anlatan Güldiken, onları okutmak istediklerini ancak maddi durumların yetersizliğinden dolayı çok zorlandıklarını söyledi. Güldiken, “Göçebe hayatımız olduğu için çocuklar düzenli olarak okula gidemiyor. Memlekete dönersek ancak okula gidebilecekler. Memlekette iş yok. Suriyeliler Türkiye’ye gelince iş bulamaz hale geldik. Eskiden tarım işi bulamazsak inşaatlarda çalışıyorduk. Günlüğü 60-70 liraydı. Şimdi Suriyeler 20-30 liraya çalışıyor. Fiyat düşünce biz de iş bulamıyoruz” dedi. Üç göçebe aile bundan sonra seralarda çalışmak için Antalya’ya gideceklerini de anlattı.