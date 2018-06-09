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Minik üniversiteliler

Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü ile Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Minik Üniversiteliler Günü’nün konuğu Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu öğrencileriydi.

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Öğretmenleri tarafından seçilen 19 öğrenci, bir günlüğüne üniversiteli oldu. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusunda, akademisyenler, eğitmenler ve gönüllü abla-ağabeyleri ile bir araya gelen 5 ve 6’nci sınıf öğrencileri, mutlu ve dolu dolu bir gün geçirdi. Kampusu gezen ve okul hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz’dan takım çalışması eğitimi aldı. Üniversiteli abla ve ağabeyleriyle birlikte öğle yemeği yiyen minik öğrenciler, üç boyutlu karakter tasarlama ve hamurla karakter yapma atölyesinde de keyifli anlar yaşadı. Minik öğrencilere spor salonunda Yaşar Üniversitesi Basketbol Takımı oyuncuları Gökhan Eğlenoğlu ve Kaan Aksoy tarafından basketbol eğitimi de verildi. 

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