Minik yüreklerden büyük temizlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun da katıldığı törenle verildi. Başkan Kafaoğlu, kampanya süresince 500 bin adet atık pil toplandığını söyledi. Başkan Kafaoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’, atık oluşumunun engellenmesi, atık oluşumu durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsamaktadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 500 bin adet atık pil toplayarak 2 milyon metreküp toprağın yani 500 futbol sahası büyüklüğündeki alanın kirlenmesini önledik. Böylelikle, okullarda verdiğimiz çevre bilinci eğitimlerinin karşılığını almış olduk’’ dedi. Konuşmaların ardından kampanya kapsamında ödül alan öğrenci ve öğretmenler ile bu alanda çalışma yapan firmalara ödülleri Başkan Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tarafından verildi. Tören stantların gezilmesi ve çocuklara fidan dağıtımıyla sona erdi.