Minikler hem bilgilendi hem doyasıya eğlendi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum’da Çocuk Festivali düzenlendi. Etkinlikte minik eller bir yandan boya yapıp, diğer yandan oyun hamurları ile doyasıya oynadı. Çalan müziklerle eğlenen çocuklar güzel bir gün yaşadı. Sahneye çıkan avukatlar, psikologlar, aile danışmanları, ailelere çocuk istismarının nasıl yaşandığını, böyle bir olayla karşılaşıldığında neler yapmaları ve çocukların böyle bir duruma maruz kalmaması için nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği anlattı.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, Çocuk istismarına karşı insanların bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, “Burada çocuklarımız için bir farkındalık başlattık. İstismara oyunlarla başlayıp, insanların dikkatini çekip, ‘saklama ihbar et’ diyoruz. Amacımız aramızda bulunan bu insanları temizlemek, yargıya taşımak. Önceliğimiz ise çocuklarımızın güvenli hayatlar kurması” dedi. Özkan, “Bugün çocuklar ile oyunlar oynayacağız, çocuklarımıza farkındalık için motosikletli guruplar gelecek, vapurlar kornalarını çalacak ve bizde sesimizi duyuracağız. Çocuklar için mücadele ediyoruz. Onların sesi oluyoruz. Burada bir oluşum başlattık ve bundan sonrada burada adliyelerdeyiz. Çocuklar yalnız değil aileler yalnız değil” ifadelerini kullandı.