Mobilya modasına MODEKO yön verecek

Mobilya sektörünün Ege zirvesi niteliği taşıyan MODEKO 2017 28. İzmir Mobilya Fuarı’na 350’nin üzerindeki sektörün seçkin firması katılacak. Türkiye ve dünyanın bilinirliği yüksek MODEKO markası adı altında yer alacak olan katılımcılar sergileyecekleri en son trendleriyle ulusal ve uluslararası pazarlara açılarak rakiplerinin bir adım önünde olacaklar.

Yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin dikkatle takip ettiği MODEKO İzmir Mobilya Fuarı’nı 28. kez hiç ara vermeden gerçekleştirmenin haklı onurunu yaşadıklarını vurgulayan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, 2017 mobilya trendlerinin MODEKO’da belirleneceğini söyledi.

İşleyen, “Ulusal ve uluslararası tanıtım ve yer tahsis çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Organizasyonumuz başladığında katılımcılarımızın birbirinden özgün stantları göz kamaştıracak güzellikte olacak. Klasik ve modern mobilyalar, modüler mobilyalar, masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, bebek ve genç odaları, yatak ve yatak setleri, ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, ev dekorasyonu ve aksesuarları gruplarındaki ürün ve hizmetleri 5 gün sergilenecek” dedi.

MODEKO’YA TAM DESTEK

Hedef Pazar olarak belirlenen başta Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Cezayir, Dubai, Kazakistan, Azerbaycan, Mısır, Irak olmak üzere olmak üzere 30 ülkenin yoğunlukta olduğu sektör temsilcilerinin fuar kapsamında İzmir’de ağırlanması için özel program hazırlığı devam ediyor. Yapılacak organizasyon kapsamında iç piyasadaki alım heyetlerinin de fuarı ziyaret etmesi sağlanacak. Yerli üreticinin hak ettiği yere ulaşması için fuar, Ekonomi Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar Odası ile sektörün önde gelen kuruluşları tarafından destekleniyor. MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı, 1-5 Mart 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Fuar ilk dört gün 11.00-19.00 saatleri arasında son gün ise 18.00’a kadar ziyaret edilebilecek. Kent içinden fuar alanına kolay ve konforlu bir ulaşım için özel servislerle ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.