Motorcular saygı için yollarda
Uşaklı motorcular şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanarak burada Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okudular.
Yaklaşık 50 motorcunun katıldığı kortej sonrası kısa bir açıklama yaptılar. Motorcular adına konuşan Ertan Ertuğrul; “Bugün Türk büyüklerini ve Şehitlerimizi yad etmek adına buradayız. Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize görev verildiği süre içerisinde de her zaman layıkıyla bu görevi yerine getireceğimizden buradan tüm Türk kamuoyuna belirtmek istedik Uşaklı motorcular olarak” dedi.
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