Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Motorcular saygı için yollarda

Uşaklı motorcular şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanarak burada Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okudular.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık 50 motorcunun katıldığı kortej sonrası kısa bir açıklama yaptılar. Motorcular adına konuşan Ertan Ertuğrul;  “Bugün Türk büyüklerini ve Şehitlerimizi yad etmek adına buradayız. Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize görev verildiği süre içerisinde de her zaman layıkıyla bu görevi yerine getireceğimizden buradan tüm Türk kamuoyuna belirtmek istedik Uşaklı motorcular olarak” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA