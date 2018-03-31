Motorcular saygı için yollarda

Yaklaşık 50 motorcunun katıldığı kortej sonrası kısa bir açıklama yaptılar. Motorcular adına konuşan Ertan Ertuğrul; “Bugün Türk büyüklerini ve Şehitlerimizi yad etmek adına buradayız. Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize görev verildiği süre içerisinde de her zaman layıkıyla bu görevi yerine getireceğimizden buradan tüm Türk kamuoyuna belirtmek istedik Uşaklı motorcular olarak” dedi.