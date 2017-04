Müdürlere altın öğütler

Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin ilk bölümüne İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Müdür Yardımcıları İlker Erarslan, Harun Yazar ve Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı ile çok sayıda okul ve kurum müdürü katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi; yapılacak olan seminerlerin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve eğitimin tüm kademesinde çalışanları kapsayacağını belirtti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel eğitim bölümü tarafından koordine edilen ve on beş gün aralıklarla devam etmesi planlanan seminerlerde sürekli gelişim hedefleniyor. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "700 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim almaları için şefimizden, okul müdürümüze, öğretmenimize kadar hepimiz kendimizi yenilemek, mesleki gelişimleri takip etmek zorundayız. Biz eğitimcilerle, araziyi bilen eğitimin içinden gelmiş kıymetli hocalarımızı buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Biz eğitimcilerimizin gönül diyarlarına hitap edebilen, onların sorunlarını anlayabilen bir akademi oluşturalım istedik. İnsan kendisini ruhen ve fiziken beslemediği zaman bir süre sonra tükenmeye başlıyor. Bizler her çocuğa aynı şevkle ve heyecanla her gün günaydın diyebilmek için kendimizi geliştirmek bilgilerle kendimizi beslemek zorundayız" dedi.

İNSAN KALİTESİ ARTACAK

Eğitimin ihmal edilemeyecek kadar değerli olduğunu vurgulayan Yahşi, terör örgütü FETÖ'nün eğitim sayesinde bir neslin geleceğini ele geçirmeye çalıştığını söyledi. "Bizler eğitimciler olarak bu ülkenin fidanlarını en düzgün şekilde yetiştireceğiz. İçinde vatan sevgisi olan ağaçlar dikeceğiz" diye seslendiği okul müdürlerine, "Bizim en değerli mirasımız geride bıraktığımız sağlam karakterli vatansever evlatlarımız olacaktır.

Çocuklarımızı ilk günden beri sessizlik içinde büyütmeye çalışıyoruz. Çocuk ses içinde büyümelidir" dedi. Müdürlerden şiir okumasını, müzik dinlemişini spor yapmasını isteyen Açıkalın öğrenci ve öğretmenlere verilmek istenilen mesajlarda hikâyenin gücünün kullanılmasını istedi.