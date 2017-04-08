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Münaşaka İzmir'de yeniden kapalı gişe

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay içerisinde tek kişilik gösterisi 'Münaşaka' ile İzmirli sanat severlerle buluşan Yılmaz Erdoğan, yoğun talep üzerine geldiği Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde BKM Ege Bölge temsilciliği Devajans organizasyonu ile 2 gün üst üste kapalı gişe oynadı.

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İzmir'in spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Yılmaz Erdoğan, digital teknoloji ile ilgili deneyimleri, sosyal medyayla ilgili güçlü tespitleri ve kendisine dair merak edilen sorulara verdiği cevaplarla, seyirciyi 2.5 saat boyunca kahkaha dolu, hakiki bir yolculuğun içine aldı.

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