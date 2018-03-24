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MÜSİAD yaşlıları unutmadı

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanglay ve MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün başkanlığındaki heyet yaşlılara karanfil vererek Dünya Yaşlılar Haftalarını kutladı.

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Yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğunu ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli  varlıklarımızdır” dedi.

SAYGI GÖSTERMEK GÖREVİMİZ

Toplumun hafızasının yaşlılarımızın olduğunu vurgulayan Ülkü, “Unutmayalım ki sevgiye en çok muhtaç olanlar yaşlılarımızdır. Bizler yaşlılarımıza gösterdiğimiz sevgiyle genç kuşağa örnek olmayı başardığımız ölçüde yaşlandığımızda saygıyı hak edebileceğiz. Bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir” diye konuştu. MÜSİAD İzmir Başkanı ve heyetine ziyaretten dolayı teşekkür eden İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanglay da şunları söyledi: “Biz Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü olarak aslında çok geniş yelpazede, çok farklı alanlarda hizmetler üretiyoruz. Toplumun büyük kısmına hizmet veriyoruz. Bakanlığımızın da bir sloganı var; ‘Biz Türkiye’nin En Büyük Ailesiyiz’ diyoruz.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi, Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde, yaşlıları ziyaret etti ve karanfil verdi.

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