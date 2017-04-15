Mutlu olmak için engel yok!

Foça Belediyesi Sosyal Tesisi’nde şampiyon, Engelli Boccia Takımı için gerçekleştirilen davete; Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Genel Sekreteri Göksel Acar, Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk, Yürütme Kurulu Üyesi İlker Yalçın, Foça Belediyesi Bürokratları ve Boccia AntrenörüŞebnem Sezer ve Foça Belediye Spor Kulübü Engelli Boccia Takımı sporcuları katıldı.

Katıldıkları tüm turnuvalarda birincilik ve önemli dereceler kazanan başarılı Boccia takımını kutlayan Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 1-2 Nisan tarihlerinde Karşıyaka’da düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde dördüncülük kazanan Ayşegül Güney’e kutlama plaketi sunup, başarılarının devamını diledi.

GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Foça Belediye Spor Kulübü Engelli Boccia Takımı’na vermiş olduğu büyük destekten ötürü Başkan Demirağ’a teşekkür eden Antrenör Şebnem Sezer; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umut Uztürk’ün, Başkan Demirağ’a ‘Boccia branşına katkı ve destekleri’ anısına sunduğu plaketini iletti.

Anı plaketini, Foça Belediye Spor Kulübü Engelli Boccia Takımının tüm üyeleri ve Foça Kent Konseyi adına kabul ettiğini belirten Başkan Demirağ, “Bu başarılarda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ve engelli kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Mutlu olmak, başarılı olmak için hiçbir ‘Engel yok’ Her zaman söylediğimiz gibi;

engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.