Muzaffer İzgü’nün adı Karşıyaka’da yaşayacak

Belediye, Mustafa Kemal Mahallesi’nde yapımı tamamlanma noktasına gelen yeni okul öncesi eğitim tesisine Muzaffer İzgü’nün adını verecek. Çocuklar usta yazarın kitaplarını okuyarak yaşama hazırlanacak. İzgü›nün isminin anaokuluna verilmesi için, belediye meclisinin ilk toplantısında karar alınacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Edebiyatımızın çok değerli bir ustasını, çocuklara okumayı sevdiren bir kahramanı, bir Cumhuriyet aydınını yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muzaffer İzgü aramızdan ayrılsa da adı, eserleri ve insanlığı sonsuza kadar sevgiyle yaşayacak, saygıyla anılacaktır. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak bu değerli ismi yeni inşa ettiğimiz anaokulunda ölümsüzleştireceğiz. Mustafa Kemal Mahallemizdeki anaokulumuzu Eylül ayında hizmete açacağız. İsmi gibi güzel mahallemize çok yakışır bir anaokulu olacak. Mustafa Kemal ile özdeşleşen Muzaffer İzgü’nün adını anaokulumuza vermek de bizim için ayrı bir mutluluk ve onur olacak. Şimdiden Karşıyaka’nın çocuklarına hayırlı olsun” dedi.

YENİ DÖNEMDE AÇILIYOR

Karşıyaka Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde inşa edilen anaokulu, yeni eğitim yılında hizmete girecek. Modern eğitim yuvası, toplam 624 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İki katlı binada grup odaları, etkinlik alanı, oyun bahçesi, uyku odaları ve yemekhane gibi bölümler bulunacak. Mavişehir’de yine tamamlanma aşamasına gelen diğer yeni anaokulu ile birlikte, Karşıyaka Belediyesi’ne ait okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı 7’ye çıkarılacak.