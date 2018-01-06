‘Müzikli Söyleşiler’in konuğu Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahnelenen ‘Müzikli Söyleyişiler’ adlı söyleşi ve müzik dinletisini bin ilkokul öğrencisi izledi. Eğitimde fırsat eşitliği ve bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi vizyonuyla 23 yıldır İzmir ve Ege’de faaliyet gösteren EÇEV, 2017’nin bitmesine günler kala İzmirli çocukları müzikli bir etkinlikle bir araya getirdi. Piyanist Ozan Çoban tarafından hazırlanıp sunulan Müzikli Söyleşiler, EÇEV’in organizasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği’nin destekleriyle İzmirli miniklerle buluştu. ‘Müzikli Söyleşiler’i hayata geçiren Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi ve piyano sanatçısı Ozan Çoban, bu etkinlikle Mart 2015’ten bugüne kadar yurt genelinde 15 bin izleyiciye ulaştıklarını belirterek, “Klasik müzik dünyasının sanıldığı kadar mesafeli bir dünya olmadığına dair kalıcı farkındalıklar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Sıra dışı dinletilere örnek olabilecek Müzikli Söyleşiler’de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin’in yanı sıra gibi Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey ve İlhan Baran gibi Türk bestecilerin eserlerinden de örneklere yer veriliyor. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Yasemin Reşitoğlu, “Etkinlikte paylaşılan bilgiler çocuklarımızın akıllarında daha kalıcı hale geliyor. Böylece edinilmiş bilgi, uygulamalı olarak izlenebilir hale getiriliyor” dedi.