Nil’e neştersiz şifa

Nil’in böbrek çıkışını tıkayan taşı lazerle toz haline getirdiklerini belirten Ürolog Doç. Dr. Ömer Öge, “Erişkinlerdeki tecrübemiz sayesinde yöntemi çocukta da başarıyla uyguladık. Artık çocuklarda da açık taş cerrahisi tarihe karışıyor” dedi.

Acı çekmedi

Sekiz aylıkken idrar yolu enfeksiyonu geçiren Nil’in böbreğinde taş tespit edildi. Taşın sorun yaratmasından korkan Aydemir çifti Nil’i çeşitli doktorlara götürdü, sonuç alamadı. Geçtiğimiz 19 Mayıs’ta Nil sancılanınca Aydemir çifti kızlarını İzmir Kent Hastanesi’ne Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Öge’ye getirdi. Yapılan tetkiklerde sol böbrekteki 8 milimetre çapındaki taşın böbrek çıkışını tıkadığı görüldü. İlk olarak ESWL denilen ultrasonik taş tedavi yöntemi uygulandı. Taş, ESWL denilen ses dalgalarıyla kırılmayınca Doç. Dr. Öge, yetişkinlerde kullanılan bir çeşit robotik cerrahi yöntemi olan ‘Flexible üreterorenoskop’ yöntemine başvurdu. Bu yöntemde kullanılan lazer enerjisiyle Nil, hayatını karartan, küçücük yaşında büyük acılar çekmesine yol açan taştan kurtuldu.