Novipazar’dan Kardeş Şehir Bornova’ya ziyaret

Bonova belediyesi ile Sancak bölgesi Novipazar şehri geçmiş yıllarda Kardeş şehri olan bu iki güzel kent ilişkileri daha ileriye taşıyabilmek için ortak çalışmalar üretmek için bir araya geldiler.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila şunları söyledi: “Kardeş şehirlerimizden Novipazar’ı burada görmekten mutluluk duyduk. Bornova ilçemizde çok sayıda Novipazar’lı Boşnak yaşamakta ve kültürlerimiz benzer özellikler taşımakta. İki belediye arasında bizlere köprü olan İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül’e ve yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Kardeş şehir Novipazar ile Kültürel ve ekonomik işbirliğimiz gelişerek devam edecektir. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.” Kardeş şehir Novipazar Belediye Başkanı Faruk Suljeviç ile Karadağ Petnjica Belediye başkanı Samir Agoviç İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bornova Belediyesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Novipazar Belediye Başkanı Faruk Suljeviç, “Geçmişten gelen kardeşliği geliştirilerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Kamil Okyay Sındır döneminden gelen bu güzel ilişkilerin sizinle dahada üst seviyelere taşınacağını biliyoruz” dedi.

Karadağ’ın Sancak Bölgesi’nde kalan Petnjica Belediye Başkanı Samir Agoviç’te “Böyle güzel ilişkilerin Karadağ’daki belediyelerle de yapılmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.