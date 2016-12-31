Obezitede ameliyat riski azaltılabilir

Kaçar, “Eğer ameliyat olan hasta doktorunun dediklerini yapmazsa hayati risk ortaya çıkabilir” dedi.

Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar, obezite ameliyatında kişinin uyması gereken kurallar olduğunu, bu kurallara uymazsa hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi. Kaçar, “Obezite ameliyatının riskini hafifletmek çoğunlukla hastanın elindedir. Hastalar doktorunun önerilerine uymak durumundadır. Biz cerrahlar bu ameliyatta mideyi muz büyüklüğünde bırakıyoruz. Ameliyattan sonraki hayatında hasta, aldığı gıdaları yudum yudum, lokma lokma midesinden geçirmesi gerekiyor. Özellikle ilk bir ayda kurallara uymazsa midede genişleme veya kaçak olur, dikişlerde problem çıkar ve hastanın hayatına mal olacak bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir” dedi.

HİÇ YEMEMEK DE RİSKLİ

Özellikle genç hastaların açlık hissetmediği için yemek yemediklerini, bu durumun da büyük risk taşıdığını söyleyen Dr. Kaçar, “Hastanın kontrollere zamanında gelmesi gerekiyor. Aldığı kaloriye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç hastalar, yemeyim içmeyim daha çabuk kilo veriyim, diye düşünüyor. Alması gereken gıdayı almıyor ve kasları eriyor. Yeterince sıvı almıyor ve vücudu kuruyor. Bu ameliyatı olan hastalar, önerilere uyarak, doğru beslenerek ve spor yaparak riski düşürebilir” diye konuştu.