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Ödemiş’de engellilere el sanatları kursu

Ödemiş Belediyesi engellilerin sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla el sanatları kursu açtı. Haftanın beş günü hizmet veren kursta engelliler el becerilerini geliştirerek, hediyelik eşyalar yapıyor.

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Ödemiş Belediyesi kentte yaşayan engellilerin çalışmalarına destek olmak ve sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında el sanatları kursu açtı. “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kurs Merkezi” adı verilen belediyeye ait alandaki  kurs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenleniyor. 4 öğretmenin görev aldığı kursta, engellilerin el becerilerini geliştirmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Badem, “Engellilerimizin, özel eğitimden kalan zamanlarını değerlendirmek ve el becerilerini geliştirmelerini istedik. Hepsinin doğru yönlendirdiklerinde neler yapabileceklerini biliyoruz. Öğretmenlerimizin öncülünde birbirinden güzel hediyelik eşyalar yapmışlar. Hepsini kutluyorum” dedi

BU MERKEZDE ÖĞRENİYORLAR

Ödemiş Belediyesi’ne ait Kızılay’ın yan tarafında bulunan alanda oluşturulan “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kurs Merkezi”nde 4 farklı kurs çalışması yapılmaktadır. Başkan Mahmut Badem; “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın dik duruşu, milletimiz güçlü iradesiyle ülkemiz büyük bir felaketi engelledi. Yaşananların unutulmaması ve herkese aktarılması amacıyla kurs merkezinin içinde 15 Temmuz gecesi yaşananları fotoğraflar halinde sergiledik. Merkeze de adını verdik” dedi. Belediye bünyesinde düzenlenen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, gitar ve resim kursu çalışmalarını bu alanda yapmaktadırlar. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan halk oyunları kursu da çalışmalarını bu merkezde yapacak. 

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