Odman: İzmir caz için mabet

Caz için İzmir’in önemine vurgu yapan Odman, “İzmir zaten bizim caz için mabet gibi gördüğümüz yerlerden birisi Türkiye’de. En iyi caz dinleyicisinin olduğu yer İzmir. O yüzden fuarın içinde cazla ilgili bölüm olması, bu şekilde programların yer alması çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR ENERJİ

Folkart’ın ana sponsorluğunda cazseverlerle ünlü sanatçıları buluşturan Mogambo Caz Geceleri’nde sahneye çıkan Caz davulcusu Ferit Odman, unutulmaz bir performans yaşattı.

86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda güzel bir enerji olduğunu ifade eden Odman, “İzmir Enternasyonal Fuarı’na galiba ilk defa geldim. Çocukluğumda ailemle gelmiş olabilirim ancak profesyonel olarak çalışmak için ilk defa geldim. Çok güzel bir enerji var. Bakıyorum ve tüm insanlar gerçekten mutlu görünüyor. Dolu bir program olmuş. Her an yapılabilecek etkinlikler olduğunu görüyorum. Bu çok güzel bir şey” dedi. Yıl içinde sık sık İzmirlilerle caz programları yaptıklarını kaydeden Odman, “İzmir zaten bizim caz için mabet gibi gördüğümüz yerlerden birisi Türkiye’de. En iyi caz dinleyicisinin olduğu yer İzmir. O yüzden fuarın içinde cazla ilgili bölüm olması, bu şekilde programların yer alması çok sevindirici” diye konuştu.