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Ödüllü ressam Decozone Sanat Galerisi’nde

Bayyurt Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan yapı ve dekorasyon merkezi Decozone, ödüllü ressam Ünal Kuş’un resim sergisine ev sahipliği yaptı.

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Bayyurt Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayyurt, İzmirlileri sanat ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İzmir›in en eski sanat galerileri arasında yer alan Art Shop tarafından, Decozone Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, Ünal Kuş’un 10 yıllık süreçte yaptığı 46 eser yer aldı. Eserlerin tuval üzerine değil, tekniği daha zor olan ‘Derici Kağıt’ üzerine yapılması dikkat çekti. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergide konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Ressam Kuş, kullandığı tekniğin özelliğini anlatarak, “Kağıt hızla yıpranabilen uzun soluklu çalışmanıza müsaade etmeyen bir malzeme. Oysa bu teknik ile doku zenginliği sağlayarak renkle birleşiyor, yüzeydeki dokusal tatlar ortaya çıkıyor” dedi. 

Art Shop Sanat Galerisi Kurucusu Melih Balcıoğlu ise Decozone çatısı altında bir sanat galerisi kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 

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