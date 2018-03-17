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Öğrencilerden kan bağışına ilgi

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Turizm Seyahat Topluluğu’nun birlikte düzenlediği Tük Kızılayı’na kan bağışı etkinliğine öğretim üyeleri ve öğrencileri yoğun katılım göstererek örnek bir davranış gösterdiler. 

HERKESİ DAVET EDİYORUM

Yapılan bağış hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuray       Selma Özdipçiner, kan bağışının önemine vurgu yaparak herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Özdipçiner, gerek askerlerin gerekse de kan bekleyen hastaların sağlıklarına kavuşmasını sağlamak amacıyla Kızılay Kan Merkezi ile görüşüp bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe, meslek yüksekokulu ve topluluk öğrencileri yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundular. Öğrenciler, bunun görev olduğunu söyledi.

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