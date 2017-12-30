Öğrencilere moral ziyareti

REKTÖR VEKİLİ ÇELİK’TEN FİNAL ÖNCESİ PİZZA ZİYAFETİ

Final dönemi sınavlarının başlaması öncesinde kütüphaneyi 7 gün 24 saat hizmete açan Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, öğrenci odaklı çalışmalarını sürdürüyor. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik önceki gece Tınaztepe yerleşkesindeki kız yurdu, karma öğrenci yurdu ve Çok Amaçlı Öğrenci Aktivite Merkezi›ni (ÇAM) ziyaret ederek, öğrencilerin sorunlarını dinledi, notlar aldı. Ardından gece 23.30 sıralarında Tınaztepe Kampüsü içerisinde bulunan Merkez Kütüphane’ye giderek öğrencilere sürpriz yapan Çelik, 500 öğrenciye elleriyle pizza dağıttı.

KALİTELİ EĞİTİM BİZDEN SORULUR

Kütüphanede çalışan 500 öğrenciye elleriyle pizza dağı tan Rektör Vekili Çelik, “Gece geç saatlere kadar final sınavlarına çalışan öğrencilerimize pizza sürprizi yaparak, onları mutlu etmek istedik. Öğrencilerimize kaliteli eğitimin yanında huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sunmak görevimizdir” dedi.

DEÜ’nün, öğrencilerine sunduğu kaliteli ve çağdaş eğitim hizmetinin artarak süreceğini belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, “Evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi üniversitemizden mezun edene kadar güvenliğinden, huzurundan ve sağlığından bizler sorumluyuz” diye konuştu. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampüste bulunan Merkez Kütüphanesi, öğrencilerimize haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir. Onların güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortamda derslerine ve sınavlarına çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yoğun sınav döneminde onların yanında olmak bizim görevimiz.”