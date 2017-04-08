Okçuluk Büyükşehir'den sorulur

Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Yarışması’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen yarışmaya 6 ülkeden 64 kulüp ve 466 sporcu katıldı. Yağız Yılmaz-Ethem Gülaçar ve Bilal Güneri’den oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi erkek takımı şeref kürsüsünün zirvesine çıkarken, bireysel yarışmada Büyükşehir Belediyesi’nden Aybüke Aktuna ikinci oldu. Yasemin Ecem Anagöz ve Ethem Gülaçar’dan oluşan mix takımı ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

MİLLİ TAKIMI DA SIRTLADILAR

Yarışmanın milli takımlar kategorisinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Aybüke Aktuna’nın yer aldığı “mix” takımı ile yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz’ün mücadele ettiği bayan “mix” takımı şampiyon oldu. Çok başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Cumhur Yavaş, “Bu yıl 8. kez düzenlenen Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Yarışması’nda İzmir Büyükşehir Belediyespor zirveyi yine kimselere kaptırmadı. Sistemli ve çok çalışmanın ürünlerini bu tip önemli şampiyonalarda almak bizleri gururlandırıyor. Bizlere destek veren kulübümüze ve yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.