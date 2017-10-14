Ölüdeniz arınıyor

Yaklaşık 19 Milyon TL’yi bulacak olan 12 Bin metreküp gün kapasiteli Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi’ninyüzde 75’i tamamlandı. Aralıksız olarak çalışmaların sürdüğü tesis hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, tesis içi ve tesis dışındaki tüm revizyonlar ve turizm sezonu da dikkate alındığında, tesisin 2018 yılı Ocak ayında tamamının devreye alınmasının planlandığını ifade etti. Ölüdeniz AAT’dekifiziksel gerçekleştirmenin yüzde 75’inin tamamlandığını ifade eden Ülgen, “Ayrıca çökertme havuzları, ön arıtma yapıları gibi betonarme inşaatlarının yüzde 95’i tamamlandı. Tamamlanan betonarme yapıları takiben mekanik ekipman montajlarına başlandı. Ön arıtma yapıları içindeki ızgara yapısı ve havalandırmalı kum ve yağ tutucu mekanik montajlar tamamlanarak faaliyete geçirildi. Tesisin içindeki binaların tamamının iç ve dış sıvaları ile birlikte çatı imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca tesis içi ve dışında planlanan TM 1 ve TM 2 Terfi merkezlerinin yapımına turizm sezonunun bitimi itibari ile başlanacak. Bunun yanı sıra tesis içi saha betonu ve peyzaj çalışmaları ise tüm inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlandıktan sonra planlanmaktadır” diye konuştu.

ARITMA PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK

2016 yılının kasım ayında 3 bin 500 metreküp gün kapasiteli Ölüdeniz AAT’nin kapasitesinin yeterli gelmemesi nedeniyle yıkıldığını belirten Ülgen, “Yıkılan arıtma tesisimizin yerine bölgenin arıtma problemini çözmek için yaklaşık 19 milyon TL maliyeti bulan 12 Bin metreküp gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin yapıyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğü adına yüklenici firma tesiste çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Tesisin tamamlanmasından itibaren uzun yıllardır bölgenin arıtma probleminin ortadan kalkmasının yanı sıra Ölüdeniz›e gelen yerli ve yabancı turistlerin de önemli bir eksikliği giderilmiş olacak. Ayrıca çalışmalarımız sonucunda hem bugüne hem de geleceğe kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunma olanağı sağlamanın yanı sıra mahallemizin çevre ve halk sağlığına da dev bir yatırım yapmış olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.