Ölüme götüren 3 saniye

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde trafik sorununa çözüm getirmek için Karabağlar Fahrettin Altay Meydanı›ndan başlayıp, Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Çankaya ve Alsancak’tan geçerek Halkapınar Aktarma Merkezi’ne ulaşan Tramvay Hattı’nı Temmuz ayında hizmete açtı. Ancak, altyapı hatası sebebiyle hattın caddeyi ikiye böldüğü Mustafa Sahil Kemal Bulvarı’ndaki, Karataş ile Köprü durakları arasında adeta ölüm kalım savaşı yaşanıyor. Yayaların yolu karşıya geçtiği sırada eğer hat üzerinde tramvay seyrediyorsa, yeşil ışık 3 saniye içinde kırmızıya dönüyor. Bu sebeple yayalar karşıya geçişini tamamlayamadan tramvaya ve caddede seyreden araçlara yeşil ışık yanıyor. Tramvayın ve araçların hareket etmesiyle de yayalar, tramvay hattı ile araçlar arasındaki dar alanda sıkışıp ya ölümle burun buruna geliyor, ya da bir an önce karşıya geçmek için koşmak zorunda kalıyor. Bu koşu sırasında gerek yayanın, gerek tramvay sürücüsünün, gerekse caddede seyreden araçların şoförlerinin bir anlık dikkatsizliği ise kazalara, hatta can kayıplarına yol açıyor.

ÜST ÜSTE 4 KAZA

Akın Simav Mahallesi Muhtarı Hatice Gazezoğlu, ışıklandırma hatası sebebiyle kısa sürede biri ölümlü 4 kaza meydana geldiğini belirterek, ‘’Yayalar için yanan yeşil ışık 3 saniye sürer mi? Burası yapıldığından beri ölüm ışıkları oldu. Yolu karşıya koşarak geçmek zorunda kalıyoruz. Geçemezsek tramvay ile araçlar arasında sıkışıyoruz. Her gün ölümle burun buruna geliyoruz’’ dedi. Tramvay geldiği için 3 saniyede yeşilden kırmızıya dönen yaya ışıklarına yakalandığını belirten mahalle sakinlerinden Sema Usta da, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini ölüme götürdüğünü söyledi.

1.5 KM TEPKİSİ

İzmirliler’in hayatını kabusa çeviren Konak Tramvay Hattı’nın yaşattığı sıkıntı bununla da kalmıyor. Mustafa Sahil Bulvarı üzerindeki Karataş ve Köprü duraklarının arasındaki mesafenin yaklaşık bir buçuk kilometre olması, tramvay hattının ortaya çıkardığı diğer bir sorun. Hat güzergahtaki otobüs seferlerinin kaldırılması, bölge halkını mağdur etti. İki durak ortasındaki bir bölgede oturanlar kendilerine dayatılan tramvaya ulaşmak için 500-600 metre yürümek zorunda kalıyor. En büyük çileyi ise yaz sıcaklarında yaşlılar çekiyor. Bu duruma tepki gösterenlerin başında yine Akın Simav Mahallesi Muhtarı Hatice Gazezoğlu geliyor. Hem otobüsleri kaldıran hem de tramvay çilesini vatandaşa dayatan İzmir Büyükşehir Belediyesi›nin iş bilmezliğine dikkati çeken Muhtar Gazezoğlu, yaşlıların duraklara gitmek için çok zorluk çektiğini, okulların açılması ile birlikte aynı sıkıntıyı öğrencilerin de yaşayacağını söyledi. Gazezoğlu, Karataş ile Köprü arasına bir durak yapılması gerektiğini, bunun için Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü ancak olumsuz yanıt aldığını dile getirdi. Gazezoğlu, aldığı olumsuz cevap üzerine imza kampanyası başlattı.

EZİYETİN SON HALKASI

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmirliler’e dayattığı Konak Tramvayı, halkın aktarmalı ulaşım çilesi zincirine bir halka daha eklemiş oldu. İzmirlier, otobüsten metroya, metrodan İZBAN›a (İzmir Banliyö Sistemi), İZBAN’dan tramvaya koşarak ev veya işyerlerine en az 3 vasıta ile ulaşmaya çabalıyor.