Ölümlü kazalarda yüzde 83 azalma oldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında, 2017-2018 yılları iki aylık yapılan değerlendirmede, İzmir polisinin başarılı çalışması dikkat çekti. Meydana gelen kaza sayılarına bakıldığında, 2018 yılı iki aylık döneminde ölümlü kaza sayısında, 2017 yılının iki aylık dönemine göre yüzde 83 azalma olduğu görüldü. Bu kazalar neticesinde, 2018 yılında kaza sonrası ölü sayısında, 2017 yılına göre yüzde 67 azalma olduğu belirtildi. Ölümlü kazalarda azalmaya ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü›nün yapmış olduğu sıkı ve başarılı denetimleri etkin olduğu görüldü.

DENETLEMELERDE ARTIŞ OLDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetim sayılarına bakıldığında; 2017 yılı alkol denetimlerinde bir önceki yıla göre denetlenen 135 bin sürücü ile yüzde 31 artış olduğu, emniyet kemeri denetimlerinde ise 170 bin sürücü denetlenerek yüzde 42 oranında artış sağlandığı bildirildi. Uygulanan cezai işlemlere bakıldığında İzmir polisi, 2018 yılı iki aylık döneminde alkollü araç kullandığı tespit edilen bin 922 sürücüye cezai işlem uyguladığı, bir önceki yıla göre 114 artış sağlandığı belirtildi. Öte yandan, 2017 yılı iki aylık döneminde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 220 sürücüye cezai işlem uygulandığı, 2018 yılına akıldığında ise bu sayı 7 bin 300 olduğu bildirildi. Kask takmadığı tespit edilen bin 422 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak bir önceki yıla göre yüzde 67 artış sağlandı. Ayrıca sürücü belgesiz olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü sayısına baktığımızda ise 2017 yılı iki aylık dönem içerisinde 491 araç sürücüsüne işlem yapılırken 2018 yılında bin 401 şahsa cezai işlem uygulanarak yüzde 185 arttığı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ‘’Denetimlerimizi vatandaşlarımıza ceza keselim diye yapmıyoruz. Biz öncelikle vatandaşımızın canını ve malını korumak için çalışıyoruz. Trafik denetlemelerini sıklaştırmamız sonucu, olumlu sonuçlar alarak ölümlü kazalarda büyük azalma oldu. Bizi en çok sevindiren konuda bu oldu. Tekrar uyarmak gerekirse kendi can ve mal güvenliğiniz ve başka bir insanın can ve mal güvenliği için trafik kurallarına riayet ederek yola çıkalım’’ dedi.

POLİSE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Öte yandan İzmir emniyetinin yaptığı sıkı ve etkili denetimlerden İzmirlilerde memnun kaldı. İzmirli vatandaşlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü›ne teşekkürlerini, BİMER ve mailden yazarak, yapılan çalışmanın faydalı olduğunu belirttiler. İzmirlilerden gelen bazı teşekkür mesajları ise şöyle; ‹›Göztepe2nin Süper Lig›e çıktığı kutlamalarda, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı taraftarlar tarafından çift yönlü yol trafiğe kapattıldı. Trafiği açmak için; sıcak kanlı, saygılı ve sempatik yaklaşım ile tekrar yolu trafiğe açan ve taraftarın sevgilisi olan İzmir polisine teşekkürler.’’ ‘’İzmir motorlu ekiplerde görevli polis memuru E.S. isimli beyefendi; kişiliğiyle, görev anlayışıyla, dürüstlüğü ile örnek bir memur olduğu için sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim.’’ ‘’Ben ESHOT Genel Müdürlüğü’nde belediye otobüs şoförüyüm. Çarşamba günü kurulan Bostanlı pazarı trafiği olumsuz etkiliyor. Göndermiş olduğunuz 2 adet trafik polis ekibi sayesinde, trafik oldukça rahatlıyor. bu konuyla alakadar olanlara çok teşekkür ederim.’’ ‘’Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önündeki kavşakta çalışan bir trafik polisi memuru var. Bu arkadaş her sabah görevinin başında, gerçekten başarılı bir arkadaş. Görevini gördüğüm kadarıyla eksiksiz yapıyor.’’