Onurlu direniþin adý: Sarýkamýþ

Sarýkamýþ þehitlerinin anýlýþýnýn 102. yýldönümü nedeniyle açýklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili ve FETÖ Darbe Giriþimi Meclis Araþtýrma Komisyonu Baþkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdað, Sarýkamýþ’ýn vatan topraðýnýn, devletin, bayraðýn, dinin millet tarafýndan gerçekleþen onurlu bir vatan savunmasý ve direniþi olduðunu kaydetti.

Sarýkamýþ Þehitlerinin anýlýþýnýn 102. Yýldönümü nedeniyle açýklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdað, “Sarýkamýþ hadisesi bizim olayýmýz, bizim destanýmýz, bizim hatýramýz, bizim acýmýz. 102 yýl önce bu harekat mertçe bir yenilgi ile sonuçlanmýþ olsa da ayný zamanda bir kahramanlýk destaný yazýlmýþtýr” dedi.

SARIKAMIÞ’TA YOKLUÐA YENÝLDÝK

Sarýkamýþ Harekatý’nda Türk askerinin düþman askerine yenilmediðini, doðaya, yokluða ve yoksulluða yenildiðini kaydeden Özdað, sözlerini þöyle sürdürdü: “Öyle bir yenilgi ki dönmeden, kaçmadan, arkaya bakmadan bir yenilgi. Doðaya yenilgi. Bu nedenle Sarýkamýþ, Güney’den yazlýk elbiselerle Kuzey’e, soðuða gittiðini bilerek düþmana karþý yürüyen cengaverlerin yiðitlerin hikayesidir. 93 Harbinde Osmanlý Devleti yenildikten sonra Ruslar tarafýndan Kars, Ardahan, Aðrý iþgal edilmiþti. 1. Cihan Harbinde de Ruslar bu bölgedeydiler. Türkler 7 cephede dövüþüyorlardý. Bütün Dünya devletleri birleþmiþler Osmanlýyý parçalamak ve tarih sahnesinden silmek istiyorlardý. Çünkü Türkler, Osmanlýlar olduðu sürece Emperyalizm ve emperyalist devletler dünyayý sömüremeyeceklerdi. Bu nedenle Ruslar da bu bölgedeydiler. O dönem Enver Paþa Almanlarla beraber olan Almanlarla müttefik halinde 1. Cihan harbine giren Türkiye 1915’te Çanakkale de 1915-1917 yýllarýnda Balkanlarda 1914-1915’te Sarýkamýþ ta Galiçya’da Kafkaslarda Þam’da Yemen de Medine’de dövüþüyorlardý. Ruslarý iþgal ettikleri bölgeden uzaklaþtýrmak Kafkaslara çýkarak sýkýþtýrma noktasýnda Enver Paþa bir harekât planý hazýrlamýþtý. Fakat bu harekât planýnda bazý þeyler ters gitti. Gemilerle gelen bazý kýþlýk elbiseler geminin batýrýlmasý sonucunda Osmanlý donanmasýna ulaþamadý. Ayný zamanda bu bölgedeki askerler harekât esnasýnda rahat hareket etsiler diye paltolarý çýkartýldý. Fakat maalesef kýþýn en þiddetli geçtiði yerlerden olan Kars Sarýkamýþ’ta bir fýrtýnaya yakalandýlar. Orada kumanya bulamadýlar. Sabahleyin kalkan Ruslar silahlarý ellerinde donmuþ vaziyette askerleri gördüler onlara ateþ ettiler. Daha sonra bunlarýn cansýz olduklarýný tahmin ettiler. Donarak öldüklerini gözlemledirler.”