Osmancalı Müfrezesi faaliyette, gasilhane yükseliyor  

Bölgeye hizmet verecek olan gasilhane inşaatında ise son aşamaya gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan itfaiye müfrezesi ve yapım çalışmaları devam eden gasilhane binasını inceledi. İtfaiye personelini, teşkilatın 303’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik eden ve kutlayan Genç, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak personellerden bilgi aldı.

GASİLHANE BİTİRİLİYOR

Yuntdağ bölgesine 7/24 hizmet verecek olan gasilhane inşaatına geçildi. Yapımı devam eden gasilhane binasını inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, gasilhanedeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz de, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.