Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Osmancalı Müfrezesi faaliyette, gasilhane yükseliyor  

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yuntdağ bölgesine hizmet verecek olan itfaiye müfrezesini tamamlayarak faaliyete geçirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölgeye hizmet verecek olan gasilhane inşaatında ise son aşamaya gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan itfaiye müfrezesi ve yapım çalışmaları devam eden gasilhane binasını inceledi. İtfaiye personelini, teşkilatın 303’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik eden ve kutlayan Genç, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak personellerden bilgi aldı. 

GASİLHANE BİTİRİLİYOR

Yuntdağ bölgesine 7/24 hizmet verecek olan gasilhane inşaatına geçildi. Yapımı devam eden gasilhane binasını inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, gasilhanedeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz de, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokakta çarpıştığı kadını yumrukladı!

Sokakta çarpıştığı kadını yumrukladı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA