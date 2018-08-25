Osmanlı’nın mutfağı kayıt altına alınıyor

Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nde giyim ve aksesuarın yanında Osmanlı mutfağına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Osmanlı şerbetleriyle ilgili çalışmaları sonucunda bir kitap çıkaran enstitü şimdi de Osmanlı Saray Mutfağı üzerine çalışma yapıyor. Saray mutfağının gerçek tariflerine ulaşılarak kayıt altına alınan enstitüde, yemekler kursiyerlere de öğretiliyor. Etli yemeklerin ağırlıkta olduğu Osmanlı mutfağında tatlılar da büyük bir yer kaplıyor. Enstitü Müdürü Şule Aydın, geleneksel yiyecek ve içecekler üzerine arşiv çalışması yaptıklarını, tarif sahiplerini ziyarete gittiklerini, elde ettikleri tarifleri mutfakta denediklerini, başarılı bulunanları ise kayıt altına aldıklarını söyledi.

GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Saray mutfağı kapsamında Osmanlı şerbetleri üzerine çalışma yaptıklarını anımsatan Aydın, “Aslına uygun şekilde bu şerbetlerin tariflerinin yer aldığı bir kitabımız basıldı. Büyük ilgi gören bu kitapta birbirinden lezzetli ve faydalı şerbetlerin hem İngilizce hem de Türkçe tarifleri mevcut” dedi. Şimdi de saray mutfağını gündemlerine aldıklarını belirten Aydın, “Saray mutfağının tarihi 14’üncü yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet ile Osmanlı’ya giren mutfak zaman içinde gelişerek çok büyümüş. Bazı yemekler günümüze kadar korunurken bazıları ise bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermiş. Biz de kaybolmaya yüz tutmuş bu eşsiz mutfağın eşsiz lezzetlerini, tekrar gün yüzünü çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.