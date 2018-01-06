Ozdağ: Türkiye göz kamaştırıyor

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Mekke’nin fethinin 1387. yıldönümü ve yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda önemli hamlelere devam etmekte olduğunu ifade eden Özdağ, Türkiye’nin her geçen gün yaptığı atakla süper güç olma yolunda ve demokrasinin neşet etmesi noktasında sadece bölgesinde değil dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdiğini kaydetti.

REHBER PEYGAMBERİMİZ

Açıklamasında Mekke’nin fethinin 1387. yıldönümüne de değinen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Fetih, beldeleri ve toplumları İslam’a açmak için yapılır. İslam›’ın fetihleri, insanların kafa ve gönüllerini hakikate kapatan, onların ilahi mesajın ışığını almasına mani olan küfür örtüsünün açılmasıdır. Onun içindir ki Müslümanlar bir yeri fetheder, işgal etmez. Peygamberimizin Mekke’yi fethetmesi, bize kendi içimizdeki putları yıkmamız ve gönül dünyamızı aydınlığa kavuşturmamız açısından iyi bir örnek ve rehberdir. Bu vesileyle Mekke’nin fetih yıl dönümünü kutluyor ve insanlarımızın imanlı, ihlaslı ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diliyorum.”