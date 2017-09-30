Özemeksan Güvencesi ile İzmir’de yeni bir yıldız yükseliyor

İzmir ve genelinde, son yıllarda inşaat sektörüne olan yatırımlarda artış yaşandı. İnşaat firmaları, kent genelindeki değişik bölgelerde yatırım yaparken, Özemeksan İnşaat da, Bornova ilçesindeki projelerden birini daha hayata geçirdi. Yatırımlarıyla dikkat çeken firma, bu kapsamda İkon Tower projesini hayata geçiriyor.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

İkon Tower projesi hakkında dikkat çeken özellikleri paylaşan Özemeksan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Özbaykız, projeye ciddi bir zamanın ayrıldığını dile getirerek, “1+1’den 4+1’e kadar farklı metrekare seçeneklerinin olduğu projede 367 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Projede kullandığımız her ayrıntıda çağın gereksinimlerini göz önünde tuttuk. Örneğin, 10 bin metrekare otopark alanı ile araçlar için tahsisli kapalı otopark alanları yarattık. Malzeme kalitesinin yanında renk uyumlarına da özen gösterdik. Bütün bu titizliğin yanında2 bloktan oluşan projemizde, 9 katlı blok ile yatay yaşam konseptini öne çıkarırken, 36 katlı kule yapısı ile dikey yaşam konforunu müşterilerimize sunmayı hedefledik. Ekibimle beraber ciddi zamanlar ayırdığımız ve ürün uygulamalarında görerek nihai sonuca vardığımız zorlu ama bir o kadar da keyifli bir süreç geçirdik. Çıkan sonuç hepimizi memnun etti. Her şeyden önce aileniz ile güven içinde yaşayabileceğiniz, çocuklarınızın zengin sosyal alanlarında keyifle vakit geçirebileceği bir projedir” diye konuştu.

Özbaykız, yürütülen inşaat çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Konumu, mimarisi, kalitesi, kullanışlı daire seçenekleri ve sosyal alanları ile İkon Tower özel bir projedir. Müşteri beklenti ve davranışları doğrultusunda her noktası özel olarak tasarlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde olduğu gibi İkon Tower’da da, maksimum gün ışığını almanızı sağlayacak geniş pencereler, ferah yaşam alanları ve en önemlisi müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan teslim sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz” diyerek firmanın projeye bakış açısını aktardı.

GÜVENLİK İLK SIRADA

Hayata geçirilecek projede 50 metre uzunluğunda, 120 cm çapında betonarme kazıklar kullanarak binanın temel sisteminin güçlendirildiği, doğramalarda sektörünün öncüsü firmalarla çalışıldığını belirten Özbaykız, “Geniş açıklıklı ve yüksek sürme sistemleri kullanarak ferah bir iç ortam sağlayan ‘Smart Slide Sistemi’ni tercih ettik. Ege Bölgesinde bu seriyi ilk uygulayan firma olduğumuzu bilmek ayrı bir keyif sağladı” dedi.