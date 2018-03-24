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Özmen: Yaşlılara her zaman sahip çıktık

Yaşlıların geçimlerini karşılamalarını, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini amaçladıklarını belirten İl Başkanı Ömer Özmen, “Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem olarak görmekte; onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz.

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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde yaşlılık konusuna hassasiyetle eğilip, büyüklerimiz için devrim niteliğinde politikalar üretmekteyiz” dedi.

YAŞAM STANDARTLARI

AK Parti olarak yaşlıların yaşam standartlarını yükselttiklerini ifade eden Özmen, “Huzurevine kabul koşullarını taşıyıp, yaşlı yaşam evlerinde kalmayı tercih eden yaşlılarımızın sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartları yükseltilerek ev ortamında (apartman dairesinde veya müstakil evde) yaşamalarını hedefledik. Bu vesile ile “Yaşlı Yaşam Evi Projesi”ni 17 Ağustos 2012 tarihinde başlattık. Uygulamayı her odada 1 kişi kalacak şekilde bir evde ortalama 3-4, en fazla 6 yaşlımızın kalmasına olanak sağlayacak şekilde tasarladık. Yaşlı veya yaşlı yakınının istemesi durumunda mevcut hizmetten kısa süreli de yararlanılabilir” diye konuştu. Özmen, yaşlıların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarını ifade ederek, “1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde serbest kart uygulamasını getirdik ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladık. TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenleme ile tren biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde 20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti olarak  büyükler için devrim niteliğinde politikalar ürettiklerini söyledi.

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