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Pýnar Balýk'a Tam Entegrasyonda “Deniz Dostu” belgesi

Pýnar Balýk’ýn Çeþme’de bulunan çipura ve levrek üretim tesisleri, Türkiye’de ilk kez yavru üretiminden paketleme aþamasýna kadar tam entegrasyonda çevresel etki deðerlendirmesinden tam not alarak, tüm dünyada deniz ve okyanuslardaki habitatýn korunmasýný amaçlayan ve kar amacý gütmeyen sivil toplum örgütü olan Friend of The Sea tarafýndan Deniz Dostu olarak belgelendirildi.

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LEVREK VE ÇÝPURA FARKI

Türkiye’de ilk entegre kültür balýkçýlýðý tesisini ve ilk kültür balýðý üretimini gerçekleþtiren Pýnar Balýk, üretim yaptýðý alanlarda doðal deniz yaþamýna zarar vermediðini ve sürdürülebilir üretim yaptýðýný bir kez daha kanýtladý. Çevresel etki deðerlendirmesinden tam not alarak geçen Pýnar Balýk, yetiþtiriciliðin çevresel etkisini kontrol altýnda tutarak doðal yaþam üzerinde iz býrakmadan, deniz tabanýný etkilemeden, hiçbir büyüme hormonu kullanmadan çipura ve levrek üreterek sektörde fark yaratýyor.

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