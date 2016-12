Pýnar Balýk'a Tam Entegrasyonda “Deniz Dostu” belgesi

Pınar Balık'a Tam Entegrasyonda “Deniz Dostu” belgesi Pınar Balık’ın Çeşme’de bulunan çipura ve levrek üretim tesisleri, Türkiye’de ilk kez yavru üretiminden paketleme aşamasına kadar tam entegrasyonda çevresel etki değerlendirmesinden tam not alarak, tüm dünyada deniz ve okyanuslardaki habitatın korunmasını amaçlayan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü olan Friend of The Sea tarafından Deniz Dostu olarak belgelendirildi.