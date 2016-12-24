Pýnar Balýk'a Tam Entegrasyonda “Deniz Dostu” belgesi Pýnar Balýk’ýn Çeþme’de bulunan çipura ve levrek üretim tesisleri, Türkiye’de ilk kez yavru üretiminden paketleme aþamasýna kadar tam entegrasyonda çevresel etki deðerlendirmesinden tam not alarak, tüm dünyada deniz ve okyanuslardaki habitatýn korunmasýný amaçlayan ve kar amacý gütmeyen sivil toplum örgütü olan Friend of The Sea tarafýndan Deniz Dostu olarak belgelendirildi.