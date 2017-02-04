Pırlanta Merkezleri’ne yoğun ilgi

İçişleri Bakanı Soylu'dan koruculara müjde: Her operasyonda ek bir tazminat alacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da köy korucularıyla yaptığı toplantıda, "Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar" dedi.