Pırlanta Merkezleri’ne yoğun ilgi
Buca'nın minikleri ‘Pırlanta Merkezleri’ni çok sevdi. İlki 2014 yılında kapılarını açan ve sayıları kısa sürede 6’ya ulaşan Pırlanta Merkezleri 6 bin 449 çocuğa ücretsiz geçici bakım hizmeti veriyor.
Bu yoğun talep doğrultusunda Pırlanta Merkezleri’nin sayısını 2019 yılına kadar 10’na yükseltmeyi planlayan Buca Belediyesi, 7. Pırlanta Merkezi’ni Yenigün Mahallesi’nde Mart’ta hizmete girecek olan Semt Evi’ne açacak.
Buca Belediyesi’nin ev hanımı annelere nefes aldıran, miniklerin de sosyalleşmesini sağlayan projesi ‘Pırlanta Merkezleri’ adeta talep patlaması yaşıyor.
Projenin mimarı Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı her gördükleri yerde mahallelerine Pırlanta Merkezi isteyen annelerin talepleriyle büyüyen projede merkez sayısı her geçen gün artıyor.
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