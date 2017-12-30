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Polonya’dan Kulalı arkadaşlara mektup

Manisa'nın Kula ilçesinde Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokul ile Polonya’da bulunan bir okul arasında mektup arkadaşlığı projesi başlatıldı.

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Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu İngilizce öğretmenleri, e-twinning üzerinden Polonya’dan Stefana Zeromskiegow Hadynawie İngilizce öğretmeniyle iletişime geçerek İngilizce mektup arkadaşlığı projesi başlattılar. Projeyle sayesinde öğrencilerin İngilizceyi daha verimli öğrenmeleri hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren İngilizce Öğretmeni Selver Bayaklı Şaybak, “e -twinning yoluyla Polonya’da İngilizce Öğretmenliği yapan Monika  Chacinska ile iletişime geçtik. Öğrencilerimizin İngilizcelerini geliştirmek için mektup arkadaşlığı projesi başlatmaya karar verdik. Öncelikle mektup arkadaşlığı için öğrenci sayısı belirlendi. Proje üç ay sürecek. İlk ayın etkinliği öğrencilerin kendilerini tanıttıkları mektuplar yazmalarıydı. Bu sayede birbirlerini tanımış oldular. Son ayın etkinliği de telefon görüşmesi yapmaları. Umarım öğrencilerimiz için yararlı bir etkinlik olur” dedi. Okul Müdürü Sedat Ay ise böylesi projelere önem verdiklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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