PRETEXPO’ya İTO’dan tam destek

Demirtaş,“Gerek Ayakkabı ve Deri Meslek Komiteleri, gerekse Giyim Eşyaları Meslek Komiteleriyle koordineli olarak İzmir’de yeni ve nitelikli fuarlar düzenlenmesi, düzenlenmekte olan fuarların da gelişmesine yönelik aralıksız olarak sürdürdüğümüz çalışmalar meyvelerini veriyor” dedi.

Fuar İzmir’in hizmete girmesiyle birlikte Türkiye’de fuarcılık sektörünün yönünü İzmir’e çevirdiğini söyleyen Demirtaş, “20 yıldır üyelerimize düzenli olarak fuar katılım desteği sağlayan tek Oda olarak Odamız, Shoexpo ve Pret Expo Fuarları’na katılan üyelerimize 24 metrekarelik stand desteği vererek, Ayakkabı Fuarı’nın son yıllarda sağladığı gelişime ve Pret Expo Fuarı’nın doğuşuna en büyük desteği veriyor. 2015 yılında Fuar İzmir’e geçişiyle birlikte ivme kazanan Shoexpo Ayakkabı Fuarı her yıl artan katılımcı sayısı ve artan nitelikli yabancı ziyaretçi sayısı ile sektörde faaliyet gösteren profesyonellerin aylar öncesinde takvimlerine işledikleri bir etkinlik haline dönüştü. Bu ivmenin sağladığı rüzgarla, ayakkabı ve hazır giyim sektörlerinin yarattığı sinerji ile de İzmir yeni bir fuara, Pret Expo ‘Moda ve Hazır Giyim Fuarı’na kavuştu” diye konuştu.

HER İKİ SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK...

Hazır giyim ve tekstil sektörünün Ege Bölgesi’nin ihracatında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Subaşı, “Ancak, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olmasına rağmen İzmir’de bir fuarı yoktu. Odamızın desteğiyle, Pretexpo Fuarı’na katılım çok ciddi oranda arttırıldı. Fuara katılım sağlayan İzmir firmalarına, 24 m2 stand desteği verdik. 42. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ve 1. Pretexpo- Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nın birlikte düzenlenmesi, hem ayakkabı sektörüne hem de hazır giyim sektörüne ivme kazandıracak” dedi.

HER NOKTADAKİ MÜŞTERİYE ULAŞIYORUZ

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Süleyman Özcan ise, «Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ilk düzenlendiğinde, 50 yabancı firma fuara gelirken, İzmir Ticaret Odası’nın desteği ve Urge projeleriyle bugün 600 yabancı firmaya ulaştık. Ulaştığımız noktada, İzmir ayakkabı sektörü, Türkiye piyasasının yüzde 40’ını karşılıyor. Yeni fuar alanıyla beraber Türkiye içindeki firmaların da hem zincirleri hem de mağaza müşterilerine ulaştık. Bu sene ilk kez iki fuar birleştirildi. Bunun da sektöre ayrı bir artı değer katacağına inanıyoruz”