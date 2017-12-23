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Protokolden öğrenci yemeğine tam not

Manisa Kula ilçesinde Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde turizm işletmeciliği öğrencilerinin hazırladıkları yemekler ilçe protokolünden tam not aldı.

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Öğrenciler  otel konseptinde hazırladıkları yemeği ilçe protokolüne sundu. Birbirinden leziz yemekleri davetliler ile paylaşan öğrencilerin yemekleri kadar sunumları da dikkat çekti. Programda konuşan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan İğdi, bu yemeğin düzenlenmesindeki amacın bölüm öğrencilerinin hazırladığı güzel yemekleri ve onların yeteneklerini topluma tanıtmak olduğun söyledi. Yemeğin ardından öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Kula Kaymakamı Osman Güven ise bu bölümden Kaymakamlık olarak faydalanacaklarını yemek organizasyonlarında okul yönetimiyle irtibata geçeceklerini söyledi. 

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