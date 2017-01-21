Rahmi alınacakken hamile kaldı

Tüm olumsuz yanıtlara rağmen vazgeçmeyen Özlem Kazma, Medifema Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel ile tanıştı. Zor geçen başarılı bir ameliyat sonrası gebe kalabileceğini öğrenen Özlem Kazma, ameliyattan 6 ay sonra hamile kaldı.

3 AYLIK HAMİLEYİM

Doç. Dr. Ali İrfan Güzel ile tesadüf üzerine tanıştıklarını ve kendisinin ameliyat hakkında güvenilir bilgiler verdiğini söyleyen Özlem Kazma, “Hocamızla tesadüfen tanıştım. Yumurtalıklarımı kontrol etti, MR çekildi. Ciddi ve tehlikeli bir durum olduğunu hiç hissettirmedi. Böyle davranması hem bizde güven oluşturdu hem de bizi mutlu etti. Hiç korkma, ameliyat olacaksın dedi. Tahlilleri olduktan sonra ameliyata girdim. Zor geçen bir ameliyat olduğunu söyledi fakat benim açımdan kolay geçen bir süreçti. Ameliyatın üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar kontrole gittik. İlerleyiş gayet normaldi. Ameliyat olalı 11 ay oldu ve ben 3 aylık hamileyim. Eşim ve ben çok mutluyuz. İnşallah bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak nasip olur” şeklinde konuştu.