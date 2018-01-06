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‘Rengin Boyutları’

Resimlerini, varla yok arası bir mekan algılaması içindeki varlıkların yeni ve çok boyutlu bir yaşam-ilişki arayışları olarak değerlendiren ressam Nihat Kahraman, yeni yılın ilk sergisini Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde açıyor.

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Yeniyle eskiyi bir arada tutarak yağlı boya kullanan Nihat Kahraman eserlerinde insani değerleri, insanın doğa ve evrensellik arasında kurduğu barış özlemini dile getiriyor. 1984 yılında düzenlenen 18. DYO Sanat Ödülleri’nde ‘Sıcak Deniz, Soğuk Deniz’ isimli eseriyle başarı ödülüne layık görülen Nihat Kahraman’ın 69. sergisi olan ‘Rengin Boyutları’ isimli sergisi, Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

 

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