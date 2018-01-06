‘Rengin Boyutları’ Resimlerini, varla yok arası bir mekan algılaması içindeki varlıkların yeni ve çok boyutlu bir yaşam-ilişki arayışları olarak değerlendiren ressam Nihat Kahraman, yeni yılın ilk sergisini Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde açıyor.