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‘RoboKod’ Robotik ve Kodlama Şenliği başladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çocukları yazılım, bilişim ve teknoloji ile yakınlaştıran RoboKod-Robotik ve Kodlama Şenliği başladı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından robotik ve kodlama eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilmesi için 15 ilçede kurulan eğitim merkezleri meyvelerini veriyor. Eğitim alma imkanına kavuşanlar arasında bulunan 500 öğrenci, yaptığı çalışmaları RoboKod-Robotik ve Kodlama Şenliği’nde sergiliyor. Kültür Park Fuar Alanı 1-B Holü’ndeki şenliğin açılışını İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptı. Yahşi, “Robotik kodlama, yazılım ve stem dünyada çok önemli bir yere geldi. Eğitimin artık olmazsa olmaz bir parçası var o da; teknolojik gelişmeler. Bu anlamda hem yazılım hem robotik kodlama ya, öğrencilerin müthiş bir rağbeti var. Biz de güzel bir akademi kurduk. Şu anda mobil uygulamalarımızla birlikte özellikle nitelikli, merkezi okullarımızdan ziyade dezavantajlı okullarımıza da mobil arabalarımızla birlikte ulaşıyoruz. Yaklaşık 3 ay içerisinde 500 öğrencimizi en nitelikli şekilde yetiştirerek burada ürünlerini sergiliyoruz” dedi. 

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