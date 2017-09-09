Rock partisine davet var!..

Folkart Towers A Kule’nin beş, altı ve yedinci katlarında hizmet veren Folkart Towers Carrera Fitness & Spa, Yol Project müzik grubunu İzmirlilerle buluşturacak. 16 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’da DJ Sefa Uslu’nun DJ kabin performansıyla başlayacak rock temalı parti, 22.00’daki Yol Project konseriyle devam edecek. Folkart Towers Carrera Fitness & Spa Havuzbaşı’nda gerçekleşecek olan partide gece boyunca sergilenecek olan rengarenk lazer şov gösterisi ise gözleri Folkart Towers’a yöneltecek.