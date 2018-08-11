Rüzgar sörfü nefesleri kesti
Türkiye Yelken Federasyonu ve Deniz Ticaret Odası Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin ikinci ayağı olan Dikili yarışları, Çandarlı Doğu Plajı’nda yapıldı. Başhakem Eşref Uzun’un gözetiminde 4 gün süren ve 78 sporcunun katıldığı yarışlarda ortaya konan mücadeleler adeta nefesleri kesti.
3. AYAK ÇEŞME’DE
Son dönemde yaptığı atılımlarla deniz, doğa, kültür, termal ve su sporları açısından Türk turizminin gözde kenti olan Dikili’de, düzenlenen rüzgar sörfü yarışlarında dereceye girenler, törenle kupalarını aldı. Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin üçüncü ayağı 20-21-22 ve 23 Eylül 2018 tarihlerinde Çeşme Alaçatı’da düzenlenecek.
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