Rüzgar sörfü nefesleri kesti

3. AYAK ÇEŞME’DE

Son dönemde yaptığı atılımlarla deniz, doğa, kültür, termal ve su sporları açısından Türk turizminin gözde kenti olan Dikili’de, düzenlenen rüzgar sörfü yarışlarında dereceye girenler, törenle kupalarını aldı. Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin üçüncü ayağı 20-21-22 ve 23 Eylül 2018 tarihlerinde Çeşme Alaçatı’da düzenlenecek.