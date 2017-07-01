Rüzgar Sörfü Slalom için heyecan başladı

Türkiye Yelken Federasyonu ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir şubesi koordinesinde düzenlenen ilk ayak yarışları bugün Seferihisar Sığacık Akarca Plajı’nda yer alan Seferihisar Citta Slow Spor Kulübü’nde; Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ege kıyılarında görsel şölenin yaşanacağını belirtirken “Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nde alınacak sonuçların ardından ilk kez Slalom sınıfında Milli Takım oluşturulacak. Görsel şölenin yanında seçme kriteri de olacak olan yarışlar büyük heyecana ve çekişmeye sahne olacak” dedi.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK

Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi sayesinde Ege kıyılarının yaz boyunca rüzgâr sörfü şenliğine sahne olacağını söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk “Cennet Egemizin neredeyse her kıyısı rüzgâr sörfü için biçilmiş kaftan. Yarışlar sayesinde bölgemizi tanıtmak için yeni fırsatlar yakalanacak. Ege kıyılarında başlayan bu yarışları her yıl büyüterek, önümüzdeki yıllarda ülkemizin tüm sahil şeridine yaymayı planlıyoruz. Rüzgâr Sörfü Ligi’nde yarışacak sörfçülerimize başarılar dilerken, sörf tutkunlarını ve halkımızı çok keyifli geçeceğine inandığımız yarışları izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

HER KIYI SÖRFE UYGUN

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin ilk etabına ev sahipliği yapacak olmaktan son derece mutluyuz. Seferihisar, 49 km uzunluğunda sahili, denizi ve rüzgarıyla Türkiye›nin önemli sörf merkezlerinden biri olabilecek özelliklere sahip. Hatta bu özellikleriyle Seferihisar’ın, dünyanın en çok tercih edilen sörf merkezlerinden biri olacağına inanıyorum. Organizasyonun başlamasını heyecanla bekliyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ne bizi ev sahibi seçtikleri için çok teşekkür ediyoruz. Olanca gücümüzle bu organizasyonu adına yakışır şekilde gerçekleşmesi için çalışacağız. Deniz, sörf ve rüzgar tutkunlarını Seferihisar’da bu keyifli şampiyonaya bekliyoruz” dedi.