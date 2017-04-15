Sağlıklı kilo vermek sizin elinizde

Pekçok insanın aç kalarak zayıflamaya çalıştığını dile getiren Diyet Uzmanı Gözde Artan, öğün atlayanların bir sonraki öğünde iştah kontrolünü sağlayamadığına dikkat çekti. En sık yapılan hataların başında gelen öğün atlamanın, kilo alımını artırdığını kaydeden Artan, "Öğün atladığımızda ya da uzun süreli açlık durumundan sonra, bir sonraki öğünde iştah kontrolünü sağlayamamamızdan dolayı daha fazla yeme isteği oluşur. . Bu nedenle güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor" diye konuştu.

BOL SU İÇİN ŞEKERİ AZ TÜKETİN

Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken diğer bir önemli konunun da, şeker tüketimini azaltmak olduğunu hatırlattı. "Basit şeker içeren besinler ya da çay ve kahvelerimize attığımız şekerler kan şekerimizi yükselterek insülin düzeyinde artışa yol açar; bu da vücudumuzun kullanılmayan enerjiyi yağ olarak depolamasına yani kilo alımına neden olur. Su tüketiminin yetersiz olması da metabolizmamızı yavaşlatır.”