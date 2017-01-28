Sağlıklı nesil için doğru beslenme

Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük 200 milyonu aşkın çocuk kötü beslenmekte ve her yıl 1-2 milyon çocuk kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye’de ise her 5 beş bebekten 1’inde kronik kötü beslenme var. Sağlıklı bir nesil için bebekler için doğru beslenme önerileri sunan Yaşar Üniversitesi MYO Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Seda Genç, “Kötü beslenme, anne sütünün erken bırakılması, çocukların besin ve besin öğesi gereksinmelerinin yeterince karşılanamaması, yoksulluk ve hijyen eksikliğine bağlı oluşan sık enfeksiyonlar nedenleriyle ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda zihinsel yetenek kaybına, sık enfeksiyonlara, kalıcı zihinsel ve bedensel özürlere neden olabiliyor” bilgisini verdi.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ BÜYÜK

0-2 yaş döneminde beyin gelişiminin yüzde 90’ının tamamlandığını ve bağırsak florasının erişkin hale geldiğini belirten Dr. Genç şu bilgileri verdi: “Bu dönemde oluşabilecek büyüme geriliğinin ilerleyen dönemlerde telafisi zordur. Dolayısıyla bu dönemdeki beslenme hem bebek hem de erişkin dönem sağlığının belirleyicisi olmaktadır. Bebek beslenmesinde, ilk 6 ay anne sütü su ihtiyacı dahil olmak üzere bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögesi gereksinmelerini karşılar. Ayrıca ishal ve diğer enfeksiyonlara karşı doğal koruyucu maddeler içerir. Ancak ilk 6 ay sonrası tek başına anne sütünün bebeğin besin ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Anne sütünün yetmediği bu dönemde bebeğin demir, çinko gibi mikro besin öğelerinde eksiklikler oluşmaması, çiğneme ve konuşma becerisinin gelişmesi, ağız ve dil koordinasyonunun artması ve farklı tatlara alışması için anne sütü ile birlikte ek gıdaların da verilmesi gerekir.”